Kırklareli'nde merada bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli yakalandı
AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde meradaki otomobilde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Kırklareli'nde meradaki otomobilde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karakoç köyünde bir otomobilde Fatih Ç'nin (48) ölü bulunmasına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında gözaltına alınan F.Ş. ile S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Meralık alanda dün otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Fatih Ç'nin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Fatih Ç'nin cesedinin bulunduğu otomobilin kiralık olduğu tespit edilmişti.
AA / Özgün Tiran - Güncel