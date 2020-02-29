Kırklareli'nde "Mehmetçiğe saygı" konvoyu düzenledi

29.02.2020 22:18 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:24

Kırklareli'nde bir grup otomobil tutkunu, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için "Mehmetçiğe saygı" konvoyu düzenledi.

Kentte bir akaryakıt istasyonunda toplanan grup, otomobil, kamyon ve otobüslere Türk bayrakları astı.

Yaklaşık 100 araçlık konvoyla kentte çeşitli güzergahlardan korna çalarak geçen grup, Kırkşehitler abidesi önüne ulaştı.

Burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehitler için dua edildi.

Kırklareli Motor Sporları Derneği Başkanı Emrecan Onursal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan hain saldırıyı kınadıklarını ifade ederek, "Kahraman askerlerimizin her zaman yanındayız." dedi.

Kaynak: AA