Kırklareli'nde maske takmayan 86 kişiye ceza yazıldı
Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 86 kişiye toplam 67 bin 586 lira ceza uyguladı.
24.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:17
Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 86 kişiye toplam 67 bin 586 lira ceza uyguladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu Kırklareli'nde sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler Lüleburgaz, Babaeski, Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı köylerde gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.
Ekipler, denetimlerde, maske takmayan 86 kişiye toplam 67 bin 586 lira ceza yazdı.
Kaynak: AA