Kırklareli'nde maske takmayan 24 kişiye 21 bin 600 lira ceza uygulandı Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 24 kişiye 21 bin 600 lira ceza yazdı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 24 kişiye 21 bin 600 lira ceza yazdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Demirköy, Vize ve Babaeski ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslarla uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadığı belirlenen 24 kişiye 900'er lira ceza yazdı.

Kaynak: AA