Kırklareli'nde maske dağıtıldı

Kırklareli'nde Kanser Haftası dolayısıyla tek kullanımlık maske dağıtıldı.

Kırklareli'nde Kanser Haftası dolayısıyla tek kullanımlık maske dağıtıldı.

Kırklareli Kanser Savaş Derneği ve Kırklareli Belediyesi işbirliğinde İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı, Dernek Başkanı Remzi Berker ile dernek üyeleri katıldı.

Berker, burada yaptığı konuşmada, kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Kanserde erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu ifade eden Berker, bu sayede birçok hastanın iyileştiğini belirtti.

Son yıllarda kanser hastalarının dünyada artış gösterdiğine işaret eden Berker, şöyle konuştu:

"Kanser önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kansere yönelik oluşturulan kanserle mücadele politikası etkin bir şekilde yürütülmektedir. Ulusal tarama standartları çerçevesinde sürdürülen tarama faaliyetleri ile kanseri önleme çalışmaları hız kazanmıştır. Tüm kanserlerin üçte biri önlenebilir, üçte biri ise erken teşhis edilebilir. Toplum tabanlı taramalardan olan ve erken teşhis edilebilen meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserinde ölümler önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Kanser yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranın da ise kalıtsal genetik faktörlere bağlı oluşmaktadır."

Konuşmanın ardından caddeden geçen vatandaşlara kanser uyarı broşürleri ile tek kullanımlık maske dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop