Kırklareli'nde maske dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde maske dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde maske dağıtıldı

Kırklareli'nde Kanser Haftası dolayısıyla tek kullanımlık maske dağıtıldı.

Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce 'savaş' dediler sonra ifadeyi 'iç savaşa' çevirdiler
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler

Kırklareli'nde Kanser Haftası dolayısıyla tek kullanımlık maske dağıtıldı.

Kırklareli Kanser Savaş Derneği ve Kırklareli Belediyesi işbirliğinde İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı, Dernek Başkanı Remzi Berker ile dernek üyeleri katıldı.

Berker, burada yaptığı konuşmada, kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Kanserde erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu ifade eden Berker, bu sayede birçok hastanın iyileştiğini belirtti.

Son yıllarda kanser hastalarının dünyada artış gösterdiğine işaret eden Berker, şöyle konuştu:

"Kanser önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kansere yönelik oluşturulan kanserle mücadele politikası etkin bir şekilde yürütülmektedir. Ulusal tarama standartları çerçevesinde sürdürülen tarama faaliyetleri ile kanseri önleme çalışmaları hız kazanmıştır. Tüm kanserlerin üçte biri önlenebilir, üçte biri ise erken teşhis edilebilir. Toplum tabanlı taramalardan olan ve erken teşhis edilebilen meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserinde ölümler önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Kanser yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranın da ise kalıtsal genetik faktörlere bağlı oluşmaktadır."

Konuşmanın ardından caddeden geçen vatandaşlara kanser uyarı broşürleri ile tek kullanımlık maske dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Hande Erçel Birkan Sokullu
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde maske dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:09:39. #1.15#
title