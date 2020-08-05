Kırklareli'nde martı ve karabatak avlayan 3 kişiye 10 bin 929 lira ceza
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Kırklareli'nde martı ve karabatak avlayan 3 kişiye 10 bin 929 lira ceza

Kırklareli'nde tüfekle martı ve karabatak avlayan 3 kişiye 10 bin 929 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nde martı ve karabatak avlayan 3 kişiye 10 bin 929 lira ceza
05.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:16

Kırklareli'nde tüfekle martı ve karabatak avlayan 3 kişiye 10 bin 929 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri ile bölgede çalışma yürüttü.

Bölgede kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişi, vurduğu 3 martı ve 2 karabatak cinsi kuşla yakalandı.

Şüphelilere kaçak avcılık yaptıkları, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdikleri gerekçesiyle toplam 10 bin 929 lira para cezası ve tazminat bedeli uygulandı.

Şüphelilerin tüfeklerine de el konuldu.

Kaynak: AA

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