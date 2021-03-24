Kırklareli'nde Mart ayında lapa lapa kar yağışı
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Kırklareli'nde Mart ayında lapa lapa kar yağışı

24.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:16
Kırklareli'nde Mart ayında lapa lapa kar yağışı

Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı.

Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı.

Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine giren Kırklareli'nde kar yağışı etkili oldu. İş çıkışı kar yağışı ile karşılaşan vatandaşlar "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünün akıllara geldiğini söyledi.

Kenttin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığının 3 derede ölçüldüğü kenttin yüksek kesimlerinde bir süre daha kar yağışının etkili olması bekleniyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde Mart ayında lapa lapa kar yağışı
Kırklareli'nde Mart ayında lapa lapa kar yağışı
Kırklareli'nde Mart ayında lapa lapa kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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