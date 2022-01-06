Kırklareli'nde marketlerde satılan ürünler denetlendi - Haberler
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Kırklareli'nde marketlerde satılan ürünler denetlendi

Kırklareli'nde marketlerde satılan ürünler denetlendi
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Vize ilçesinde marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Vize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Market Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında marketlerde denetimde bulundu.

Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, marketlerin bağlı bulundukları odaların fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, denetimlerin hassasiyet içerisinde devam edeceği belirtti.

Fırsatçılara göz açtırmayacaklarını ifade eden Özalp, ekiplerin büyük bir titizlikle çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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