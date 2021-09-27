Kırklareli'nde manzara izlemek için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde ormanlık alandaki manzarayı izlemek için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alandaki manzarayı izlemek için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dereköy köyünde H.B. ormanlık alanda gezerken manzarayı izlemek için ağaca çıktı.
Dengesini kaybeden H.B. yaklaşık 2,5 metre yükseklikten yere düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri H.B'yi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi.
H.B'nin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri