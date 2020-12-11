Kırklareli'nde mantar toplarken kaybolan yaşlı kadın 15 saat sonra bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırklareli'nde mantar toplarken kaybolan yaşlı kadın 15 saat sonra bulundu

11.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:51
Kırklareli'nde mantar toplarken kaybolan yaşlı kadın 15 saat sonra bulundu

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan yaşlı kadın 15 saat sonra bulundu.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan yaşlı kadın 15 saat sonra bulundu.

Dün gece Yeşilce köyündeki evinden mantar toplamak için ayrılan Cevahir Ataç'tan (78) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ataç, yaklaşık 15 saat sonra Yiğitbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

Demirköy Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, Ataç'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

İlgili Haberler

Çanakkale'de 4 gün önce kaybolan yaşlı adam ölü bulundu
Çanakkale'de 4 gün önce kaybolan yaşlı adam ölü bulundu
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Köpeğin bulduğu kemiklerin 573 gün önce kaybolan yaşlı adama ait olabileceğinden şüpheleniliyor
Köpeğin bulduğu kemiklerin 573 gün önce kaybolan yaşlı adama ait olabileceğinden şüpheleniliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Erkan Akçay İlham Aliyev Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Cemal Hünal Yıldız Tilbe Merve Dizdar
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde mantar toplarken kaybolan yaşlı kadın 15 saat sonra bulundu - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:56:39. #1.15#
title