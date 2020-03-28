Kırklareli'nde mağarada kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı Kırklareli'nde define bulmak amacıyla mağarada kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla mağarada kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuzulu köyü Manastır mevkisindeki bir mağarada kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine, bölgeye operasyon düzenledi.

Ekiplerin geldiğini fark eden şüpheliler minibüsle bölgeden kaçtı.

Minibüsü takibe alan ekipler, M.A. yönetimindeki aracı Ahmetçe köyü yakınlarında durdurdu.

Olayla ilgili M.A, F.T, S.S, K.Ü. ve Z.G. gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramada kazı malzemeleri ele geçirildi.

Ekipler, mağaranın girişiyle içerisindeki iki noktada kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA