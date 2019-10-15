Kırklareli'nde mağarada kaçak kazı operasyonu
Vize ilçesinde bir mağarada kaçak kazı yaparken suç üstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Vize ilçesinde bir mağarada kaçak kazı yaparken suç üstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde bir mağarada kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Meleşkoru mevkisinde düzenlediği operasyonda S.S, M.A, ve F.A'yı 1. derece sit alanı içinde bir mağarada kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.