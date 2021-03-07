Kırklareli'nde "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı

Kırklareli'nde, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekrana "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Kırklareli'nden de tepki gösterildi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile İstasyon Caddesi'ndeki LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.???????

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop