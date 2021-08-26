Kırklareli'nde kuyuya düşen dana iş makinesiyle kurtarıldı
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Kırklareli'nde kuyuya düşen dana iş makinesiyle kurtarıldı

Kırklareli'nde kuyuya düşen dana iş makinesiyle kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde su kuyusuna düşen dana, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde su kuyusuna düşen dana, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yunus Abatay'a ait dana, Sevgi Mahallesi'ndeki tarım alanında bulunan su kuyusuna düştü.

Olayı fark eden Abatay, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, kuyuya inerek danayı halata bağlayıp iş makinesiyle yukarı çekti.

Kurtarılan dana sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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