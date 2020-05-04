Kırklareli'nde kuvvetli sağanak etkili oluyor
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Kırklareli'nde kuvvetli sağanak etkili oluyor

Kırklareli'nde kuvvetli sağanak etkili oluyor
04.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:27

Kırklareli'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

Kırklareli'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde aralıklarla şiddetini arttıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların büyük bölümü evde kalırken, işlerine gitmek ve zaruri ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkanlar şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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