KIRKLARELİ - Kuvvetli sağanak etkili oldu
26.01.2021 21:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:01
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kısıtlamadan muaf bazı vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.
Kırklareli Belediyesi itfaiye ekipleri rögar kapaklarını açarak su birikintilerini gidermeye çalıştı.
Yağış nedeniyle kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop