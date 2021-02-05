Kırklareli'nde kuruma noktasına gelen barajlar son yağışlarla suyla doldu
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Kırklareli'nde kuruma noktasına gelen barajlar son yağışlarla suyla doldu

05.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:40
Kırklareli'nde kuruma noktasına gelen barajlar son yağışlarla suyla doldu

Kırklareli'nde sağanak ve kar erimeleri, barajların su seviyelerini artırdı.

Kırklareli'nde sağanak ve kar erimeleri, barajların su seviyelerini artırdı.

Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kırklareli'ndeki 4 baraj son yağışlarla doldu.

Barajlarda, Aralık 2020'de 58 milyon 197 bin metreküp olarak ölçülen su seviyesi, yağışlarla 201 milyon 397 bin metreküpe çıktı.

Edirne'ye de içme suyu sağlanan Kayalıköy Barajı'nda kuraklığa bağlı olarak su miktarı, dip seviyelerine düşmüş, bu nedenle Barajdan bu kentte içme suyu aktarımı durdurulmuştu. Son yağışlarla Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı, yüzde 56'lara yükseldi.

Kırklareli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 62, Çayırdere Barajı'nda yüzde 33, Armağan Barajı'nda ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

Kayalı'da çiftçilik yapan Gökhan Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajdaki su seviyesinin artmasının kendilerini umutlandırdığını ifade etti.

Kayalıköy Barajı'nın su seviyesinin bu kadar kısa sürede artmasına ilk kez şahit olduklarını anlatan Uyanık, "Son iki yağışta aldığımız su güzel oldu. Barajımız su seviyesi yüzde 6'ya kadar düşmüştü. Çocukluğumdan beri ilk kez barajı öyle görmüştüm. Ama Allah'a şükür yağmur ve karla gelen su doluluk oranını arttırdı. Burada gördük ki su velinimettir." dedi.

Uyanık, yine de su tasarrufunun öncelik haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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