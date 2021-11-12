Kırklareli'nde kurtuluş coşkusu

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü törenle kutlandı.

Kırklareli Şehitliği'nde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve saygı atışı yapıldı. Ayrıca, Vali Osman Bilgin de Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Vali Bilgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ve beraberindekiler, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği kutlama mesajı okundu. Bir grup öğrenci, Vali Bilgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Savran ve Belediye Başkanı Kesimoğlu'na Atatürk portresi hediye etti.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, Kırklareli Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu. Etkinlik tören geçiş ile son buldu. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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