Son dakika haber: KIRKLARELİ - Kurt saldırısından meraya dağılan 20 keçi AFAD ve jandarma tarafından havadan ve karadan aranıyor

Son dakika gündem haberi... Kırklareli'nde merada kaybolan 20 keçi için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, havadan ve karadan çalışma başlattı.