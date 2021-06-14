Son dakika haber: KIRKLARELİ - Kurt saldırısından meraya dağılan 20 keçi AFAD ve jandarma tarafından havadan ve karadan aranıyor
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Son dakika haber: KIRKLARELİ - Kurt saldırısından meraya dağılan 20 keçi AFAD ve jandarma tarafından havadan ve karadan aranıyor

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kırklareli'nde merada kaybolan 20 keçi için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, havadan ve karadan çalışma başlattı.

Kırklareli'nde merada kaybolan 20 keçi için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, havadan ve karadan çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Düzorman köyünde Metin Özbirol'a ait keçi sürüsüne kurt saldırdı. Sürünün bir anda dağılması üzerine 20 keçi merada kayboldu.

Köylüler tarafından aranan keçilerin bulunamaması üzerine durum AFAD ve jandarmaya bildirildi.

Ekipler, bölgede dronelerle havadan ve karadan çalışma başlattı.

Özbirol, AA muhabirine, keçilerinin yaklaşık 20 saattir kayıp olduğunu söyledi.

Keçilerin bulunması için devletin her kademesinin seferber olduğunu belirten Özbirol, "Devletimizden Allah razı olsun, ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Keçimiz kaybolsa devletimiz sahip çıkıyor. Allah devlete zeval vermesin." dedi.

Son dakika haber: KIRKLARELİ - Kurt saldırısından meraya dağılan 20 keçi AFAD ve jandarma tarafından havadan ve karadan aranıyor
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Kurt saldırısından meraya dağılan 20 keçi AFAD ve jandarma tarafından havadan ve karadan aranıyor
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Kurt saldırısından meraya dağılan 20 keçi AFAD ve jandarma tarafından havadan ve karadan aranıyor
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Kurt saldırısından meraya dağılan 20 keçi AFAD ve jandarma tarafından havadan ve karadan aranıyor
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Kurt saldırısından meraya dağılan 20 keçi AFAD ve jandarma tarafından havadan ve karadan aranıyor
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Kurt saldırısından meraya dağılan 20 keçi AFAD ve jandarma tarafından havadan ve karadan aranıyor
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Kurt saldırısından meraya dağılan 20 keçi AFAD ve jandarma tarafından havadan ve karadan aranıyor
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Kurt saldırısından meraya dağılan 20 keçi AFAD ve jandarma tarafından havadan ve karadan aranıyor
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Kurt saldırısından meraya dağılan 20 keçi AFAD ve jandarma tarafından havadan ve karadan aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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Son dakika haber: KIRKLARELİ - Kurt saldırısından meraya dağılan 20 keçi AFAD ve jandarma tarafından havadan ve karadan aranıyor - Haberler
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