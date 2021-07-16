Kırklareli'nde kurban satış yerleri hazırlandı
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Kırklareli'nde kurban satış yerleri hazırlandı

Kırklareli'nde kurban satış yerleri hazırlandı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Belediyesince kurban satış yerleri hazırlandı.

Kırklareli Belediyesince kurban satış yerleri hazırlandı.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek kurban satışları için hazırlıklara başlanıldığı ifade edildi.

Kurban satışı yapacak vatandaşlar için belediye ekipleri tarafından Pınar Mahallesi eski mezbahane alanında düzenleme ve alan belirleme çalışmasının yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurban bayramının yaklaşması nedeniyle ve kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışlarının düzen ve esenlik içerisinde geçmesi amacıyla Kırklareli Belediyesi, kurban satış yerlerini düzenledi.

Konumlandırılan satış yerinin her türlü ihtiyaç unsurları tamamlandı. Kurban pazarı kotra yerleri belirlendi. Kurban satışı yapacak vatandaşlar kotra kiralanması için Zabıta Müdürlüğüne başvuru yapabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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