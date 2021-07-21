Kırklareli'nde kurban satış ve kesim yerleri denetlendi
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Kırklareli'nde kurban satış ve kesim yerleri denetlendi

Kırklareli'nde kurban satış ve kesim yerleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla kurban satış ve kesim yerleri denetlendi.

Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla kurban satış ve kesim yerleri denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde satış ve kesim alanlarında hijyen kurallarını kontrol etti.

Kurban kesimi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususları içeren broşür dağıtan ekipler, kasap ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin bayram boyunca devam edeceğini söyledi.

Herhangi bir ihmale taviz vermediklerini aktaran Aksoy, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için mücadele ettiklerini kaydetti.

Hava sıcaklıklarının da göz önünde bulundurularak kurbanlıkların kesilmesinin ardından hemen pay edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gerektiğini ifade eden Aksoy, "Et hazır edildikten sonra hızlıca kesim ortamından uzaklaştırılmalı, bir an önce pay edilerek ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılması sağlanmalıdır. Et, eve götürüldükten sonra hemen poşetten çıkarılmalıdır. Sıcak olan et çöp poşetlerine konulmamalı, gıda ile temasa uygun madde ve malzemeden yapılmış poşetler tercih edilmelidir. Sakatatlar ve etler kesinlikle birbirine temas etmeyecek şekilde ayrı kaplarda muhafaza edilmeli, birinde kullanılan bıçaklar, kaplar diğerini işlerken kullanılmamalı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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