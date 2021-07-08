Kırklareli'nde kurban kesim ve satış yerleri belirlendi
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Kırklareli'nde kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

Kırklareli'nde kurban kesim ve satış yerleri belirlendi
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca kurban bayramı tedbirleri alındı.

Kırklareli Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca kurban bayramı tedbirleri alındı.

Kırklareli Vali Yardımcısı Mustafa Ünlüsoy başkanlığında gerçekleştirilen komisyon toplantısında, kurban bayramı dolayısıyla kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, komisyonun kurban bayramında kurban kesmek isteyen vatandaşların dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kurban kesimlerine yardımcı olmak, kurban kesilecek yerleri belirlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Pınar Mahallesi Mahyababa Caddesi'ndeki alanın kurban satış yeri olarak kabul edildiği aktarılan açıklamada, kent merkezi ve beldeler olmak üzere 9 yerde kesim yapılabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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