Kırklareli'nde Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı
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Kırklareli'nde Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı

Kırklareli'nde Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde Kurban Bayramı öncesi tatlı üretim, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Kurban Bayramı öncesi tatlı üretim, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de bakan ekipler, iş yerlerinin hijyen ve salgın koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını denetledi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının "tarladan çatala" sloganıyla denetim yaptıklarını belirtti.

Kurban Bayramı öncesi denetimleri arttırdıklarını ifade eden Aksoy, işletmeleri üretim alanlarından satış alanlarına kadar kontrol ettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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