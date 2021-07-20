Kırklareli'nde kurban bayramı eda edildi
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Kırklareli'nde kurban bayramı eda edildi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde kurban bayramı eda edildi Kırklareli'nde kurban bayramı namazı sebebiyle vatandaşlar camilere akın etti.

Kırklareli'nde kurban bayramı eda edildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde kurban bayramı namazı sebebiyle vatandaşlar camilere akın etti.

Kurban bayramı namazı sebebiyle vatandaşlar camilere akın etti. Sabahın erken saatlerinde Kırklareli Hızırbey camisine gelen vatandaşlar Kovid-19 tedbirlerine uyarak saf tuttu. İl Müftüsü Aydın Yığman hutbe irad etti.

Ardından Vali Osman Bilgin herkesin bayramının hayırlara vesile olmasını temenni ederek "Bayramlar birliğin kardeşliğin sevginin ve yardımlaşmanın en üst düzeye doruk noktasına yaklaştığı günler. Son yıllarda malum olduğu üzere pandemi nedeniyle kavuşamamanın birlikte olmamanın yorgunluğunu ve acısını hep birlikte yaşıyoruz. Annesiyle babasıyla kavuşamayan öyle insanlar var ki annelerini babalarını mecburen hastalık nedeniyle yalnızlığa bırakmış, veya uzaktan onlarla ilişki kurmak zorunda kaldılar. Yüce Allah bayram vesilesiyle bizleri feraha kavuştursun" dedi.

Namazın ardında Vali Bilgin vatandaşlarla bayramlaştı.

Kırklareli'nde kurban bayramı eda edildi
Kırklareli'nde kurban bayramı eda edildi
Kırklareli'nde kurban bayramı eda edildi
Kırklareli'nde kurban bayramı eda edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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