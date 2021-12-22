Kırklareli'nde kurallara uymayan sürücüler drone görünce emniyet kemerini takmaya çalıştı - Haberler
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Kırklareli'nde kurallara uymayan sürücüler drone görünce emniyet kemerini takmaya çalıştı

Kırklareli'nde kurallara uymayan sürücüler drone görünce emniyet kemerini takmaya çalıştı
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde polis ekiplerinin trafik denetiminde kurallara uymayan sürücüler, dorone görünce emniyet kemerini takmaya çalıştı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polis ekiplerinin trafik denetiminde kurallara uymayan sürücüler, dorone görünce emniyet kemerini takmaya çalıştı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli-İstanbul otoyolunda uygulama yaptı.

Polis ekipleri drone ile emniyet kemeri takmayan, hız kurallarına uymayan, cep telefonu ile konuşan, kullandığı kamyonun kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan sürücüleri tespit etti.

Drone ve ekipleri fark eden bazı sürücüler kontrol noktasına yaklaştığı sırada emniyet kemerini takmaya çalıştı.

Denetimde trafik kurallarını ihlal eden 14 sürücüye ceza yazıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli noktalarda gün boyunca denetimlerini sürdürecek.

Kırklareli'nde kurallara uymayan sürücüler drone görünce emniyet kemerini takmaya çalıştı

Kırklareli'nde kurallara uymayan sürücüler drone görünce emniyet kemerini takmaya çalıştı

Kırklareli'nde kurallara uymayan sürücüler drone görünce emniyet kemerini takmaya çalıştı

Kırklareli'nde kurallara uymayan sürücüler drone görünce emniyet kemerini takmaya çalıştı

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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