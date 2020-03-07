Kırklareli'nde kümesten güvercin çalan 2 şüpheli tutuklandı
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Kırklareli'nde kümesten güvercin çalan 2 şüpheli tutuklandı

Lüleburgaz ilçesinde bir kümesten güvercin çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

07.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:32
Kırklareli'nde kümesten güvercin çalan 2 şüpheli tutuklandı

ilçesinde bir kümesten güvercin çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Turgutbey köyünde O.B'nin kümesinden 15 güvercin çalındığı ihbarını alan İl Komutanlığı (JASAT) olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler titizlikle yürüttüğü çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelilerin S.Ü, A.S. ve İ.B. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ü ve A.S. tutuklandı, İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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