Kırklareli'nde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 5 milyon 478 bin liralık destek ödemesi yapılacak
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Kırklareli'nde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 5 milyon 478 bin liralık destek ödemesi yapılacak

Kırklareli'nde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 5 milyon 478 bin liralık destek ödemesi yapılacak
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 5 milyon 478 bin liralık destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 5 milyon 478 bin liralık destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, 147 bin 307 anaç koyun, 30 bin 270 anaç keçi ve 28 tiftik keçisi için 5 milyon 478 bin 660 liralık destekleme ödemesinin yetiştiricilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Destekleme ödemelerinin tüm yetiştiricilere hayırlı olmasını dileğen Aksoy, kentte hayvan sayısını arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Aksoy, bu tür desteklemelerin yetiştiricilere önemli katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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