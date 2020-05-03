Kırklareli'nde köylüler Teke Deresi'ndeki kirliliğe tepki gösterdi

Kırklareli'nde köylüler, Teke Deresi'ndeki kirliliğe tepki göstermek için toplandı.

Kırklareli'nde köylüler, Teke Deresi'ndeki kirliliğe tepki göstermek için toplandı.

Çevre köylerden, Babaeski ilçesine bağlı Haznedar Köyü'ne giden vatandaşlar, dere etrafında bir araya geldi.

Dereden yayılan koku nedeniyle dere kenarında durmakta güçlük çeken vatandaşlar, dereyi kirleten firmalara ve yetkililere çağrıda bulundu.

Köy muhtarı Yusuf Yaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Teke Deresi'nin, çevre köylerin ortak sorunu haline geldiğini söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıldır derenin renginin değiştiğini ve etrafa kötü kokular yayıldığını aktaran Yaşa, köyde sulama yapamadıkları için çiftçilik ve hayvancılığın azaldığını vurguladı.

Deredeki kirliliğin, İnece Belediyesi arıtma tesisinden kaynaklandığını ifade eden Yaşa, "Bu konuda daha önce yetkililerden yardım beklemiştik, şimdi daha çok yardım bekliyoruz. Biz köyde tarım yapmaya çalışıyoruz. Bu dereden akan suyla tarım yapılamaz. Tarım yapılamadığı yerde hayvancılık yapılamaz. Biz bu konuda yardım bekliyoruz. Derede artık balık kalmadı. Sinek dahi kalmadı, kurbağa bile kalmadı." diye konuştu.

Teke deresinin geçtiği köylerden Dokuzhöyük'ün muhtarı Adem Balsak da çiftçiler olarak dereden dolayı çok büyük kayıplar yaşadıklarını belirtti.

Bu yıl mevsimlerin de kurak geçtiğini anımsatan Balsak, barajdan da su salınmadığı için tarım topraklarının sulanamaz hale geldiğini söyledi.

Deredeki suyu da kirlilikten dolayı kullanamadıklarını bildiren Balsak, "Bu derenin kenarında en kıymetli topraklarımız, arazilerimiz var. Burada ürünler üretilecek ve vatandaşın sofrasına gelecek. Dere bu şekildeyken üretici de vicdanen kabul edip ekemiyor. Bazı kurumlara tutanaklar tutturduk fakat bugüne kadar hiçbir sonuç elde edemedik. Yetkililerin bu konuyu önemsemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Aykut Yavuz dereden ağır koku yayıldığını aktararak, buna çözüm bulunmasını istedi.

Kırklareli Kırmızı Et Üreticileri Başkanı Şevket Birinci de, dereden su içen hayvanların ya da hububatların tüketilmesi halinde kansere yol açabileceğini ileri sürdü.

Tepkiler üzerine Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri dereden numune alarak inceleme başlattı.

Kaynak: AA