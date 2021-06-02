Kırklareli'nde köylerde aşılama çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde köylerde aşılama çalışmaları devam ediyor

Kırklareli'nde köylerde aşılama çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için sürdürülen program kapsamında köylerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara aşılarını evlerinde yapıyor.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için sürdürülen program kapsamında köylerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara aşılarını evlerinde yapıyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Aşı seferberliği" çalışmalarının hızla sürdüğünü, 1 Haziran itibarıyla 50-54 yaş grubunun da aşılamaya dahil edildiğini belirtti.

Aile sağlığı merkezleri, kamu ve özel hastanelerde vatandaşlara aşı yapılabildiğini aktaran Cerit, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüzce sahada aşı yapmak üzere oluşturulan mobil aşı ekiplerimiz köylerimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza aşı uygulamaktadır. Aşı olarak mücadeleye destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aşı sırası gelen Kırklareli halkımıza da sesleniyoruz, haydi büyükler aşıya."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzisyenlere 3 bin liralık destek paketinin süresini 1 ay daha uzattı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzisyenlere 3 bin liralık destek paketinin süresini 1 ay daha uzattı
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Muharrem İnce Adnan Menderes Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Hülya Avşar Oğuzhan Koç
Spor Ozan Tufan Roland Garros Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde köylerde aşılama çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 10:27:14. #1.14#

title