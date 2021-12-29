Kırklareli'nde köy meydanında ekmek satışına 30 bin lira ceza - Haberler
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Kırklareli'nde köy meydanında ekmek satışına 30 bin lira ceza

Kırklareli'nde köy meydanında ekmek satışına 30 bin lira ceza
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, köy meydanında kamyonette ekmek satışı yapan kişiye 30 bin 416 lira ceza uygulandı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde, köy meydanında kamyonette ekmek satışı yapan kişiye 30 bin 416 lira ceza uygulandı.

Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanca köyünde açıkta ekmek satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, M.K'nin kamyonet ile köy meydanında ekmek satışı yaptığını tespit etti.

M.K'ye ekipler tarafından 30 bin 416 lira ceza yazıldı.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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