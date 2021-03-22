Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
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Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

22.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:24
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırklareli'nde denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırklareli'nde denetimler sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler araç içerisinde maske takmayan vatandaşları uyardı.

Diğer ekipler de kentte restoran, kafe, çay bahçeleri, pastane, kuruyemiş gibi işletmeleri denetledi.

Ekipler vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada denetimlerin yaşamın her alanında sürdürüldüğünü belirtti.

Vakaların sıfırlanıncaya kadar denetimlere hız verileceğini ifade eden Bilgin, tüm vatandaşların kurallara uyması yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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