Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 83 kişiye 90 bin 450 lira ceza Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 83 kişiye toplam 90 bin 450 lira ceza uyguladı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 83 kişiye toplam 90 bin 450 lira ceza uyguladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Pınarhisar, Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor. Jandarma ekipleri, denetimler sırasında kurallara uymadığı belirlenen 83 kişiye toplam 90 bin 450 lira ceza yazdı. Kaynak: AA