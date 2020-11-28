Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 7 kişiye 13 bin 50 lira ceza yazıldı
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Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 7 kişiye 13 bin 50 lira ceza yazıldı

28.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:32
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 7 kişiye 13 bin 50 lira ceza yazıldı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 7 kişiye 13 bin 50 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 7 kişiye 13 bin 50 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Pınarhisar ile Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetim gerçekleştiren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulunuyor.

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Ekipler, denetimler sırasında maske takmayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşları tespit etti.

Kurallara uymayan 7 kişiye toplam 13 bin 50 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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