Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 7 kişiye 9 bin 400 lira ceza uygulandı Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişiye 9 bin 400 lira ceza verildi.

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişiye 9 bin 400 lira ceza verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Demirköy ve Babaeski ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslarla uyarıyor. Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 7 kişiye toplam 9 bin 400 lira ceza uyguladı. Kaynak: AA