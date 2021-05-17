Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 61 kişiye 189 bin 900 lira ceza verildi
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Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 61 kişiye 189 bin 900 lira ceza verildi

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 61 kişiye 189 bin 900 lira ceza verildi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 61 kişiye para cezası yazıldı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 61 kişiye para cezası yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Babaeski, Demirköy, Vize, Pınarhisar ve Lüleburgaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerde 14-16 Mayıs tarihlerindeki denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 61 kişi belirlendi.

Bu kişilere toplam 189 bin 900 lira ceza uyulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 61 kişiye 189 bin 900 lira ceza verildi - Haberler
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