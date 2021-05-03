Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 47 kişiye 148 bin 50 lira ceza verildi
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan tam kapanma tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 47 kişiye para cezası kesildi.
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan tam kapanma tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 47 kişiye para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Demirköy, Babaeski, Pınarhisar, Vize ve Lüleburgaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetimlerinde kurallara uymayan 47 kişi tespit edildi.
Bu kişilere 148 bin 50 lira ceza veren ekipler, kısıtlamalara uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran