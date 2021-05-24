Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 39 kişiye 122 bin 850 lira ceza verildi
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Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 39 kişiye 122 bin 850 lira ceza verildi

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 39 kişiye 122 bin 850 lira ceza verildi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 39 kişiye para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 39 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Lüleburgaz, Vize, Babaeski, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerine bağlı köy ve beldelerde 21-23 Mayıs tarihlerindeki denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 39 kişi belirlendi.

Bu kişilere toplam 122 bin 850 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 39 kişiye 122 bin 850 lira ceza verildi - Haberler
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