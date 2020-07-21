Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 31 kişiye 30 bin 600 lira ceza Kırklareli'nde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 31 kişiye 30 bin 600 lira ceza yazdı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 31 kişiye 30 bin 600 lira ceza yazdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Lüleburgaz, Babaeski, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslarla uyarıyor. Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 31 kişiye toplam 30 bin 600 lira ceza uyguladı. Kaynak: AA