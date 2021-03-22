Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 29 kişiye 99 bin 450 lira ceza verildi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 29 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Kofçaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetiminde, maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan 29 kişiyi tespit etti.

Bu kişilere toplam 99 bin 450 lira ceza veren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran