Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza verildi
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Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza verildi

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza verildi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 26 kişiye para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 26 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Babaeski, Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetiminde tam kapanma nedeniyle uygulanan kurallara uymayan 26 kişi tespit edildi.

Bu kişilere toplam 81 bin 900 lira ceza veren ekipler, kısıtlamalara uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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