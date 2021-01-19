Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye 46 bin 350 lira ceza verildi
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Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye 46 bin 350 lira ceza verildi

19.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:21
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye 46 bin 350 lira ceza verildi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 22 kişiye 46 bin 350 lira ceza verildi.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 22 kişiye 46 bin 350 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Lüleburgaz, Vize, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetim gerçekleştiren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulunuyor.

Denetimler sırasında maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşları tespit eden ekipler, kurallara uymayan 22 kişiye toplam 46 bin 350 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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