Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye 59 bin 400 lira ceza yazıldı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Lüleburgaz, Demirköy, Pınarhisar, Kofçaz ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetim gerçekleştiren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulunuyor.

Ekipler, denetimler sırasında maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşları tespit etti.

Kurallara uymayan 21 kişiye toplam 59 bin 400 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran