Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 22 bin 500 lira ceza

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 16 kişiye para cezası verildi.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 16 kişiye para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Lüleburgaz ile Babaeski ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye 22 bin 500 lira ceza yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran