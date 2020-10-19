Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 14 kişiye 12 bin 600 lira ceza

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 14 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 14 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Vize ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 14 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran