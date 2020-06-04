Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmeye ceza uygulandı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmeye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmeye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Celaliye köyünde devriye faaliyetlerini sürdüren ekipler bir restorandın 01.00 saatinde açık olduğunu gördü.

Ekipler işletmede içki satıldığını da tespit ederek işletme sahibi Z.T'ye cezai işlem uyguladı.

İşletme daha sonra kapatıldı.

Kaynak: AA