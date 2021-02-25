Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza verildi
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Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza verildi

25.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:18
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza verildi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 kişiye para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Babaeski ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki iki günlük denetimlerinde maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş ve üzerindekilerin de aralarında bulunduğu 10 kişi tespit edildi.

Bu kişilere 31 bin 500 lira ceza uygulayan ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi yönünde anonslarla uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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