Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyan işletmelere "Yıldızlı İşletme" belgesi verildi
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Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyan işletmelere "Yıldızlı İşletme" belgesi verildi

02.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:50
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyan işletmelere

Kırklareli Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan ve denetimlerde yüksek puan alan işletmelere "Yıldızlı İşletme" belgesi veriliyor.

Kırklareli Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan ve denetimlerde yüksek puan alan işletmelere "Yıldızlı İşletme" belgesi veriliyor.

Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğünde düzenlenen törende 10 işletmeye "Yıldızlı İşletme" belgesi verildi.

Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt, belge almaya hak kazanan işletmelere teşekkür ederek, "Yıldızlı İşletme belgesi alan işletmeler, hiç düşünmeden, huzur içerisinde gidebileceğimiz yerlerdir." dedi.

Kurt, denetimlerin hızla devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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