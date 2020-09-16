Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyan işletmelere belge veriliyor
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Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyan işletmelere belge veriliyor

Kırklareli Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan ve denetimlerde yüksek puan alan işletmelere "Yıldızlı İşletme" belgesi takdim ediliyor.

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyan işletmelere belge veriliyor
16.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:51

Kırklareli Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan ve denetimlerde yüksek puan alan işletmelere "Yıldızlı İşletme" belgesi takdim ediliyor.

Lüleburgaz Kaymakamlığında düzenlenen törenle 11 işletmeye "Yıldızlı İşletme" belgesi verildi.

Törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt, Lüleburgaz İlçe Pandemi Koordinatörü Mine Güntürkün ve firma yetkilileri katıldı.

Kaymakam Yüce, konuşmasında, belge almaya hak kazanan işletmelere teşekkür etti.

"Yıldızlı İşletme" belgesi alan işletmelere vatandaşların huzur içerisinde gidebileceğini belirten Yüce, bu konuda çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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