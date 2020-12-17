KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine büyük ölçüde riayet ediliyor
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KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine büyük ölçüde riayet ediliyor

17.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:37

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlere yönelik denetimler sürüyor.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlere yönelik denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan karar gereği kentte vatandaşların yoğunluk oluşturduğu, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde maske ve tütün kullanımı ihlali denetiminde bulundu.

Denetimlerde, vatandaşların büyük bölümünün kurallara riayet ettiği görüldü.

Normal günlerde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlarda da insan kalabalığının azaldığı gözlendi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında HES kodu sorgulamalarına devam ediyor.

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine büyük ölçüde riayet ediliyor
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine büyük ölçüde riayet ediliyor
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine büyük ölçüde riayet ediliyor
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine büyük ölçüde riayet ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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