Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı
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Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Karacaibrahim Mahallesi 667. Sokaktaki bir apartman için 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Kararın gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu kaydedilen açıklamada, karantina tedbirlerine uymayan apartman sakinleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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